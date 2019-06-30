شكرا لقرائتكم خبر عن الهلالى الشربينى: إنفاق الدولة على كليات إعداد المعلم أهم مؤشرات التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بجمهورية مصر العربية، خلال مؤتمر " التربية وتحديات القرن الحادى والعشرين" المقام بجامعة مدينة السادات، أن كليات إعداد المعلم من أكثر الكليات التصاقا بالإنسان وأعمقها اتصالا بالمواطنين وأكثرها التصاقا بمصالح الناس ومقاييس تقدمهم مشيرًا إلى أن هناك التزام على الدولة أن تدعمها وترفع من قدراتها التنافسية.

وشارك فى المؤتمر الدولى الأول الدكتور حسن الببلاوى رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بجمهورية مصر العربية.

وخلال المؤتمر كرمت جامعة مدينة السادات عدد من الوزراء السابقين من بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بجمهورية مصر العربية.