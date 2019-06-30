

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقيام بأعمال مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المستشفيات. وبحسب القرار الذي حمل رقم "385 لسنة 2019"، يشمل التكليف مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات والهيئات التابعة لها، وذلك لمدة عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجديد تكليف "أحمد محيي" مساعدًا لوزيرة الصحة لشؤون المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.