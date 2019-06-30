"الآثار" تكشف عدد المقابر الآثرية الجديدة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
نفى سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، ما تردد عن اكتشاف 21 مقبرة صخرية جديدة داخل ربوات صخرية مرتفعة عن سطح الأرض ذات طرز معمارية مختلفة بالفيوم، في منطقة هرم اللاهون، أمس الجمعة.
وقال "الشورة" في تصريحات للصحفيين: إن ما تم اكتشافه مقبرة واحدة فقط، وليست جديدة وإنما تم ترميمها وتطويرها وإعادة افتتاحها أمام الجمهور للمرة الأولى أمس.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في تصريحات لمصراوي، أن هذه المقبرة ليست مثل مقابر البر الغربي ولا تحمل جدرانا منقوشة، وإنما هي مقبرة صخرية أشبه بالآبار أو بالأنفاق، ولكنها مهمة على المستوى الأثري.
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