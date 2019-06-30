الأرصاد تُحذر: موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجه حارة متوقعة تبدأ الثلاثاء المقبل.

وأوضح عطا لمصراوي، اليوم السبت، أن من سمات موسم الصيف ارتفاع ثم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لكن في ذات الوقت تظل الأحوال الجوية حاليا تسير في الشكل الطبيعي المعتاد.

وأضاف: من الوارد خلال فترة الصيف ارتفاع في درجات الحرارة يصحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ثم انخفاض تدريجي في الحرارة والرطوبة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستستمر في المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء ما بين 36 إلى 39 درجة حتى يوم الاثنين المقبل.

ونصح عطا، المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب معدلات المياه، واستخدام غطاء الرأس أو المظلة "الشمسية" أثناء الخروج.

وتعرضت البلاد لموجة حارة الأسبوع الماضي، حيث وصلت نسب الرطوبة إلى 85% على أغلب الأنحاء، فيما تخطت درجات على الوجه البحري والقاهرة 40 درجة ووصلت على حلايب وشلاتين 44 درجة.