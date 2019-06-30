"رفضت ممارسة الرذيلة معه فقتلها".. النيابة تأمر بحجز شخص متهم بذبح فتاة وتخلي سبيل آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية بإشراف المستشار محمد حسن حنفي، المحامي العام الاول، بحجز استورجي 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بذبح فتاة داخل شقة بالعمرانية بعد اختلافه معها على ممارسة الرذيلة.

وأخلت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم خلف، رئيس نيابة العمرانية، سبيل المتهم الثاني طالب ثانوي زراعي، بكفالة 5 الآف جنيه، بعدما اتهمته بتعاطي المواد المخدرة واستبعدته من جريمة القتل بعدما أقر أن المتهم الأول هو من قام بذبح الفتاة لرفضها ممارسة الجنس معه.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل ارتكاب شابين لجريمة ذبح فتاة داخل شقة في العمرانية، حيث تبين أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا بوجود آثار دماء أمام شقة مغلقة منذ فترة طويلة، فانتقلت مباحث قسم العمرانية وتبين وجود آثار دماء أمام باب الشقة وعلى سلم العقار.

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وأفادت تحريات العميد محمد نبيل مأمور قسم العمرانية، بأن ملاك الشقة أغلقوها منذ فترة طويلة ويقيمون بمكان آخر بعد حبس نجلهم في إحدى القضايا، فتم كسر باب الشقة ليتم العثور على جثة فتاة "مذبوحة" بداخلها، ولم يعثر على تحقيق شخصية بحوزتها.

تم تشكيل فريق بحث وخلال ساعات نجحت تحريات العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، في حل اللغز حيث تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة لرفض المجني عليها معاشرة أحدهما فسدد لها طعنة برقبة زجاجة.

وقال المتهمان استورجي 23 سنة، وطالب ثانوي زراعي 17 سنة، في التحريات التي أجراها العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إنهما التقيا المجني عليها في شارع الثلاثيني وعرضا عليها ممارسة الجنس مقابل مبلغ مالي واصطحباها إلى شقة اعتاد المتهم الرئيسي الذهاب إليها برفقة مالكها المحبوس حاليًا لتدخين المخدرات واختارها لعلمه بخلوها.

وأضافت التحريات أن طالب الثانوي صعد برفقة الفتاة وتوجه الآخر لشراء بيرة وحشيش وعند عودته كان انتهى صديقه من معاشرة الفتاة التي رفضت معاشرة الآخر لتعبها ما آثار غضبه فحاول إجبارها على ممارسة الرذيلة ومع استمرار رفضها كسر زجاجة البيرة وسدد لها طعنات في رقبتها أودت بحياتها وعندما فوجيء الشابين بمقتلها فرا هاربين حتى ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث العمرانية والرائد محمد نجيب معاون المباحث من القبض عليهما.