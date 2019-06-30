مصر | مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تحطم سيارة ملاكي أعلى كوبري صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تحطم سيارة ملاكي أعلى كوبري صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر وقوع حادث مروري أعلى كوبرى صفط اللبن، وجار نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى كوبرى صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتبين تحطم سيارة ملاكي إثر وقوع الحادث، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وجار نقلهم إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.