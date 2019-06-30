مصر | المتهم بقتل زوجين مسنين بالزيتون: "استغليت كرمهم ليا وطعنتهم بالسكين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بقتل زوجين مسنين بالزيتون: "استغليت كرمهم ليا وطعنتهم بالسكين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة مع عاطل، وسائق، متورطين في قتل زوجين مسنين في منطقة الزيتون.

وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث قال المتهم الأول أنه يوم الواقعة خطط بتفكير إجرامى لسرقتهم وقتلهما حيث ذهب إلى منزل الضحايا وكان على علم بعدم وجود أحد معهم، لأنه كان دائما يتردد عليهما لشراء متطلبتهم ومساعدتهم، بمجرد دخوله طلبت منه المجنى عليها وأصرت على دخوله المطبخ وإعداد شيئ لشربه ومضيفته، ولكنه استغل ذلك واستحضر"سكين" وتوجه إلى غرفة النوم وحاول فتحه لسرقة الاموال، وعندما شاهده المجني عليه، حاول منعه وقاومه ولكن قاما المتهم بطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وعندما صرخ للأستغاثة أسرعت المجنى عليها لتتفاجئ بزوجها جثة هامدة وغارق فى دمائه وقاما على الفور بتوجيه عدة طعنات لها أيضا لتلقى حتفها فى الحال، وقاما بكسر الدولاب "والدرج " فعثر على مبلغ مالي فسرقه وبحث عن هواتفهما المحمولة واستولا عليه. وفر هاربًا.

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وأضاف المتهم أن المجني عليهما كانوا مسنين ويعيشان بمفردهما منذ زواج ابنتهما الوحيدة، ولديهم العديد من الأموال، ولا يفعلان بها شيئًا وهو شاب ولا يجد أي عمل فأستغل كرمهما واقترب منهما بحكم الجيرة حيث كانت تطلب منه السيدة أحيانًا شراء متطلبات منها " ماكنش أقصد أقتلهم بس خوفت من الفضيحة فى المنطقة ومن السجن "، فقرر جرحهما وتعجيزهما ولكنهم كانوا يقاومونه بكل قوتهم فلم يجد مفر من قتلهم، وفر هاربًا لجأ لأبن خالته وأخبره بما وقع فاقتسم معه المسروقات، وحاول تخبئته.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، في كشف غموض واقعة العثور على جثة زوجين مسنين وسرقة مبلغ مالي من مسكنهما بالزيتون، حيث تبين أن عاطل وسائق وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.