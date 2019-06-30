أخبار مصر | اللواء محمد سلمان: "30 يونيه" غيرت وجه البشرية.. والعالم كله سيحتفل بها قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء محمد سلمان: "30 يونيه" غيرت وجه البشرية.. والعالم كله سيحتفل بها قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب محمد سلمان، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن ثورة 30 يونيه، غيرت وجه البشرية، وأنه قريبًا سيحتفل العالم كله بهذه الثورة.

وأضاف "سلمان" خلال ندوة له ببوابة جريدة الخليج 365، أن 30 يونيه غيرت الخريطة العالمية، مؤكدًا أن هذا الكلام غير مبالغ فيه، وأن الحقيقة ستظهر قريبًا، وسنعلم جيدًا أنها غيرت خريطة الشرق الأوسط التي تم وضعها طبقًا لمخططات المؤرخ اليهودي البريطاني الأمريكي برنارد لويس.

وأضاف أن هذه 30 يونيه استردت كينونة الدولة المصرية، بعدما ظن البعض أنها أصبحت في مهب الريح، وكان لها الفضل في استرداد هذه الدولة والعودة لكبريائها ولكرامتها.