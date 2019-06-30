أخبار مصر | رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو كانت مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو كانت مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن ثورة 30 يونيو كانت مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد المصري بعد أن عانى الاقتصاد المصري فترة حكم الجماعة الإرهابية من كثير من الفشل الذي وصل إلى حد الكارثة لما كان تأثيره على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وارتفع معدل البطالة إلى 14.6 وانخفض معدل النمو إلى 1.8 وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبي إلى 12 مليار دولار ما أدى إلى تخفيض المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني تصنيف مصر الاقتصادى 3 مرات خلال عام واحد.

وأضاف أبو زيد أنه من هنا كان لازما على القوات المسلحة التدخل لوقف هذا النزيف المتواصل وإعادة تصحيح مسار الاقتصاد المصري مرة أخرى والعمل على حل كافة التحديات التى تواجه مصر نتيجة لفشل الجماعة الإرهابية، ولهذا تم إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود للقضاء على ظاهرة السوق السوداء وإطلاق العديد من المبادرات التى تهدف لتشجيع الصناعات الوطنية لمبادرة 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى استفاد منها حتى الآن 545000 مستفيد بقيمة إجمالية 137 مليار جنيه.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية الى مبادرة تعميق التصنيع المحلى بهدف زيادة المكون المحلى مقابل المكون الأجنبي لما له من أثر ايجابي على زيادة قمية الصادرات التى تستهدفها الحكومة الى 55 مليار دولار ونتيجة لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة وصلت مؤشرات الاقتصاد المصري الى ارتفاع معدل النمو الى 5.6 % وانخفاض معدل البطالة إلى 8.4% وانخفاض عجز الموازنة العامة الى 8.4 في العام المالى الحالى وزيادة حجم الاستثمارات الكلية 721 مليار جنيه مقارنه 261 مليار جنيه خلال فترة حكم الجماعه الارهابية فى موازنة 2013 -2014.