أخبار مصر | الهواري: ثورة 30 يونيو قضت على خوارج العصر وضربت مخطط اختطاف مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري: ثورة 30 يونيو قضت على خوارج العصر وضربت مخطط اختطاف مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكد "الهواري" في بيان السبت، أن هذه الثورة العظيمة قضت على خوارج العصر، وأنهت على مخطط تدمير الدولة المصرية في مشهد وقف له العالم أجمع احتراماً للجيش المصري العظيم وقائده المخضرم المشير عبد الفتاح السيسي، أكدت للعالم كله أن مصر لا يمكن لأي جماعة أن تختطفها ولو بمساعدة ودعم من أنظمة ودول.

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وقال الهواري، إن مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ضربت أروع الأمثلة التاريخية في الحفاظ على تراب هذه البلد وحمايته من كيد الأعداء، مؤكداً أن تلاحم المؤسستين مع الشعب المصري العظيم لم يعطى فرصة لهؤلاء المخربين للنيل من البلد الامنة بإذن الله.

مضيفاً أن ثورة 30 يونيو حدث غير مسبوق في تاريخ البشرية أنقذ الدولة المصرية من احتلال جماعة ارهابية كانت تضمر الشر لمصر وشعبها، مشيرًا إلى أن هذه الثورة العظيمة انقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية.

لافتاً إلى أن العالم انبهر بالشعب المصري العظيم الذي خرج للميادين في ثورة 30 يونيو ضد الجماعة الإرهابية، وأن هذه الثورة التي تحتفل مصر بمرور 6 سنوات عليها تعد حدث تاريخي سطر في تاريخ البشرية بأن جيش مصر وشعبها استرد دولته من أيدي الإرهاب وما زال الجيش المصري بأبنائه المخلصين يدفعون ثمناً غالياً بسبب وقوفهم أمام تلك الجماعة واسترداد مصر من أيديهم.