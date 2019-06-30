أخبار مصر | "عمال مصر" يهنئون السيسي بالذكري السادسة لثورة 30 يونيو‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر" يهنئون السيسي بالذكري السادسة لثورة 30 يونيو‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتى الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013 ومصر تعيش مرحلة من النماء والاستقرار والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، وهى ثمار هذه الثورة التى أعادت لمصر ريادتها ومكانتها المطلوبة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بعد أن حققت الثورة أهدافها فى مكافحة العناصر الإرهابية والقضاء عليهم.

وهنأ الاتحاد العام لنقابات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري 30 يونيو، قائلين "أن ثورة 30 يونيو المجيدة هى ثورة انطلقت بمشاركة جميع فئات الشعب وأعلنوا رفضهم للجماعات الإرهابية التى استهدفت الهيمنة على مقدرات الوطن وأمنه.. وكان عمال مصر الأوفياء ومنظماتهم النقابية فى طليعة المشاركين فى الثورة وأعلنوا مبايعتهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قائدا لمصر الحبيبة وجاءت إرادة الله العلى القدير ورعايته لتهيئ ظهور القائد الوطنى الشجاع الذى لم يعبأ بالتهديدات الإرهابية ووضع خارطة الطريق لمسيرة العمل والبناء نحو مستقبل أفضل لمصر والتى جاءت انعكاساتها الإيجابية فى كافة الأنشطة والأعمال الوطنية.

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وتابع في بيان له، أن عمال مصر فى جميع مواقع العمل الإنتاجى والخدمى أدركوا بحسهم الوطنى أهمية ثورة 30 يونيو واندفعوا نحو العمل والمشاركة فى إقامة المشروعات التنموية العملاقة التى فتحت أفاقاً جديدة للعمل وحققت الأمان الوظيفى وأصبح الشعب يعيش مرحلة حديثة من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى التى كفلها الدستور ونصت عليها تعديلات القوانين والتشريعات التى أقرها مجلس النواب خلال السنوات الست لعمر الثورة المجيدة.

إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية وهم يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتقدير لشعب مصر بهذه المناسبة العظيمة فإنهم يجددون العهد والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وإنهم سيواصلون العمل والجهد للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر.

حفظ الله مصر وطنا عزيزا آمنا وشعبا كريما أبيا يمضى نحو مستقبل أفضل بكل ثقة وعزة وكرامة.