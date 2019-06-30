أخبار مصر | برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي "عفا عليه الزمن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي "عفا عليه الزمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، قانون الأحوال الشخصية الحالي قائلا:"عفا عليه الزمن".

وقال أبو طالب في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن هناك العديد من التطورات التي طرأت على المجتمع المصري على مر السنوات الماضية تستوجب فعليًا إجراء تعديلات جديدة على بنود قانون الأحوال الشخصية، مُؤكدًا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للمرة الثالثة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يعكس مدى أهميته بالحفاظ على ترابط وتماسك المجتمع المصري بين الآباء والأمهات والأبناء والأقارب.

كما أكد النائب البرلماني، أن مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي انحاز لطرف على حساب طرف آخر وهو ما ترتب عليه بشكل سلبي وقوع ضرر مجتمعي غير مقبول وهو ما يتطلب علينا جميعًا التوحد من أجل إصدار قانون جديد يحافظ على المجتمع المصري.

يذكر أن كل من النواب محمد فؤاد وعبلة الهواري وهالة السعيد، تقدموا بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وعُقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي للاستماع لآراء الآباء والأمهات حول القانون، ولم يتم مناقشته داخل أروقة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان حتى الآن.