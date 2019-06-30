أخبار مصر | ورشة عمل لنقابة المهندسين المصرية بالمؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي بإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل لنقابة المهندسين المصرية بالمؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي بإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت نقابة المهندسين المصرية، ورشة عمل هامة خلال المؤتمر الدولي للهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا والذي تم عقده في تونس، بحضور وفد نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، تم فيها تقديم عرض لما تقدمه نقابة المهندسين المصرية في مجال تنمية المهارات وقدرات المهندسين حديثي التخرج لمختلف الأعمار.

وشملت الورشة أيضا الدورات التدريبية التي قدمتها نقابة المهندسين المصرية لشباب المهندسين الأفارقة من الدول الأفريقية التي عقدت بروتوكولات تعاون مع النقابة وهي تنزانيا ورواندا واوغندا.

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كما تم إستعراض الامكانيات المتاحة لنقابة المهندسين المصرية وايضا المتاحة في الشركات المتعاونة من مراكز تدريب في مختلف التخصصات الهندسية، كما تم أيضا إلقاء الضوء على الزيارات التي تمت لهذه الدول من نقابة المهندسين المصرية لتوطيد العلاقات معها.

وتولي إدارة الورشة المهندس أيمن عفيفى والمهندس باسم الزفتاوي عضوا لجنة أفريقيا والعلاقات الدولية بنقابة المهندسين، وشهدت الورشة حضور كبير حيث احتشدت القاعة بإعداد كبيرة وتفاعل الحضور مع المحاضرين

وفي البيان الختامي للمؤتمر تم توجيه الشكر لنقابة المهندسين المصرية على مايتم من جهد كبير لدعم وتدريب شباب المهندسين الأفارقة، وتم تكريم نقابة المهندسين المصرية متمثلة فى شخص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.