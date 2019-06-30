عشرات المصريين بنيويورك يحيون الذكرى السادسة لـ«30 يونيو» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل عشرات المصريين في ولاية نيويورك الأمريكية، السبت، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. واحتشد المصريون في نيويورك داخل ميدان «التايم» أكبر ميادين العالم، حاملين أعلام مصر، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لمواصلة التنمية والبناء ومكافحة الإرهاب. مصريون في نيويورك يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو مصريون في نيويورك يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو مصريون في نيويورك يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو مصريون في نيويورك يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

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