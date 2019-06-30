شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق في مخالفات «مستشفى جمصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد فريق من النيابة الإدارية بمدينة بلقاس فى الدقهلية مستشفى جمصة المركزى، أمس، للمرة الأولى، بعد شكوى من جمعية تنمية المجتمع بالسلسول من كثرة حالات الوفاة نتيجة الغرق أثناء الصيف، وتحويل كل الحالات إلى مستشفيات أخرى فى مدينة المنصورة ومحافظة دمياط، بحجة عدم وجود عناية مركزة فى المستشفى، رغم توريد الأجهزة من وزارة الصحة وتخزينها قبل فترة طويلة دون تركيب.

وكانت جمعية السلسول بمدينة بلقاس قد قدمت شكوى إلى النيابة الإدارية، أكدت فيها أنه رغم تجهيز خزان أكسجين وشبكة غازات منذ أكثر من عامين بالمستشفى، فلم يتم تشغيلها حتى الآن، وتم تجهيز وحدة كلى صناعية بالمستشفى، ولم يتم تسلم ماكينات الغسيل الكلوى حتى الآن، وتحويل ثلاجة الدم إلى مستشفى المنصورة العام لعدم تشغيل بنك الدم داخل المستشفى، بالإضافة إلى تكدس المستشفى بالأطباء دون عمل حقيقى لهم.

وانتقل المستشار محمد الأدهم لمعاينة مستشفى جمصة المركزى، فى وجود قوة أمنية، ومدير التفتيش المالى والإدارى بالإدارة الصحية، ومدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفى، ومهندس عن الشركة المُورِّدة للأجهزة، ليصاحب النيابة فى المعاينة، ويقوم بتركيب جهاز التنفس الصناعى الذى ورَّدته للمستشفى بتاريخ 10 مارس 2019 ولم يتم تركيبه حتى الآن.

وكشفت معاينة النيابة الإدارية على الطبيعة وجود جهاز العناية المركزة بمخزن المستشفى، وقرر مهندس الشركة أن الجهاز لا يمكن تركيبه لعدم وجود غاز أكسجين بتانك المستشفى «سعة 5200 لتر» لضرورة تجريب الجهاز بعد تركيبه للتأكد من صلاحية الجهاز، وقدم تقريرًا بمتطلبات تركيب الجهاز، وتم تسليمه إلى مدير المستشفى لتوفيرها فى وقت لاحق لإتمام التركيب، كما اكتشفت النيابة عدم وجود أَسِرّة كهربائية، «لم تُورَّد للمستشفى»، ومونيتور، «تم توريده»، وهى باقى متطلبات عمل غرفة العناية المركزة من الناحية الطبية.

Advertisements

وكشفت النيابة الإدارية، فى معاينتها، العديد من المخالفات، منها ضبط المضيفة «بسمة. ح. ع»، تدخل المستشفى بتوك توك، ومعها «طشت أحمر كبير»، به أغذية، توزعها على العاملين بالمستشفى، وتبين أنها تعمل لدى متعهد الأغذية، وبطلب النيابة للمشرف عليها من العاملين بالمستشفى، وهو مشرف التغذية بالمستشفى، ويُدعى «رضا. ا. إ»، تم ضبطه أثناء اختبائه فى إحدى الغرف، ومعه دفتر تسليم وتسلم الأغذية، حيث يقوم بتزوير بيانات الدفتر واستكمال البيانات والتوقيعات به، وتحريز الدفتر منه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة وجود 16 طبيب نساء وتوليد بالمستشفى، ورغم ذلك لم تُجْرَ سوى عملية ولادة واحدة خلال عامين، كما كشفت النيابة وجود 45 سيارة إسعاف متهالكة، وأكدت إدارة المستشفى أنها لا تعرف عنها شيئًا، وأنها متروكة منذ فترة طويلة تتجاوز 4 سنوات، والفناء فى حالة سيئة.

وكشفت المعاينة أيضًا وجود غرفتين للغسيل الكلوى، بهما أَسِرّة، وموصلة لهما شبكة الغازات، ولا توجد بهما أجهزة غسيل كلوى، وغير مستغلتين.

وكشف علاء الدين عبدالباعث، مدير التفتيش المالى والإدارى بالإدارة الصحية بجمصة، أمام وكيل النيابة الإدارية، أن المستشفى وُضع على خطة تطوير الوزارة لأنه المستشفى الوحيد بجمصة، وتم تخصيص جميع الأجهزة بقسم العناية المركزة بقيمة 300 ألف جنيه، وتركيب وحدة غازات بقيمة تتجاوز مليون جنيه، وأكد صحة الشكوى الخاصة بارتفاع أعداد الوفيات فى نطاق المستشفى.

وقال: «حالات الوفاة من الغرقى وحوادث السيارات فى نطاق عمل المستشفى عام 2018 وصلت إلى 68 حالة، وفى عام 2019 وصلت إلى 21 حالة، وهى حالات كان يمكن إنقاذها لو تم تركيب غرفة العناية المركزة، ولكن يتم تحويل هذه الحالات إلى مستشفيات أخرى بدمياط أو المنصورة، ما يتسبب فى الوفاة فى معظم الحالات».

وقرر وكيل النيابة الإدارية ببلقاس استكمال التحقيقات بمقر النيابة مع إدارة المستشفى بشأن المخالفات التى كشفت عنها المعاينة، وقرر استدعاء مسؤولى مديرية الشؤون الصحية، عن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مستشفى جمصة، وعدم تركيب الأجهزة المصروفة له، وتسلم باقى الأجهزة من مخازن الوزارة، وسوء توزيع الأطباء بالمستشفى بتكديسهم فيه، رغم عدم حاجة العمل لهم.