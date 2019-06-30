شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة في «التخابر مع حماس»: جارٍٍ تقديم شهادة وفاة مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».

وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة، إنه جار تنفيذ قرار المحكمة بشأن تقديم شهادة وفاه المتهم محمد مرسى وسوف يتم تقديمها في جلسة قادمة.

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين خليل أسامة العقيد، وكمال السيد محمد، والتمس الدفاع براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيما يخص المتهم خليل أسامة العقيد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بالاتهام الوارد للمتهم كمال السيد محمد لسابقة براءته من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان.

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وسألته المحكمة عما إذا كانت لديه شهادة بالحكم المنوه عنه، فأجاب بأنه ليس لديه شهادة مؤكدًا أنه بصدد استخراجها من جدول الجنايات، للجناية رقم 102 سنة 2014 كلى شمال الزقازيق، وأضاف أن النيابة طعنت على هذا الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت بعدم قبول الطعن شكلًا. وقال الدفاع خلال مرافعته إن المتهم أسامة خليل، عندما اتهم بحيازة سلاح نارى «مششخن»، لم يتهم بانضمامه لجماعة الإخوان وبالتالى فالمتهم لا ينضم لجماعة الإخوان حسب قوله ودفع بعدم جواز نظر الدعوى بشأن المتهم.

واستكمل الدفاع بالدفع بتناقض التحريات وعدم الاعتداد بها لتناقضها مع أقوال مُجريها إضافة إلى دفعه ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لأنها بنيت على تحريات افتقرت إلى الجدية.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما يتعلق بجريمة التخابر مع التنظيم الدولى للإخوان، وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وخلو الأوراق من أي دليل على تخابر المتهمين موضوع الاتهام بالبند أولًا.

ودفع بعدم صحة إدخال مجموعات من حماس عبر الأنفاق، واقتحام السجون، وتهريب المسجونين بناء على شهادة الشهود حسب قوله، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التخابر مع من يعملون لصالح منظمة خارج البلاد، وخلو الأوراق من أي دليل إسناد. وانتفاء أركان جريمة التخابر بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 31 وحتى 34 موضوع الاتهام، وانعدام الدليل على صحة الإسناد. وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.