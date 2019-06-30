شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج «30 يونيو».. مصر تنفتح على العالم وتعود لإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سعت جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها، منذ عام 2013 لتشويه ثورة 30 يونيو الشعبية، التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وتصويرها على أنها «انقلاب عسكرى على الشرعية»، وزحفت وراءها صحف ووسائل إعلام عالمية، تداولت تلك المصطلحات المغلوطة فى تقارير عدة إلا أنه سرعان ما تغيرت النبرة العالمية على مستوى الرؤساء وقيادات الدول الكبرى ووسائل إعلامهم، فى تحول يعد انتصارا للدولة المصرية وإنجازاتها على ادعاءات جماعة الإخوان.

وساهمت «خصوصية الشأن المصرى» فى دفع الكثير من الأزمات عن مصر وتفهم الكثير من الدول للتحديات الخاصة التى تواجهها الدولة، مثلما حدث فى عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى، فعندما قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقى، عقب ثورة 30 يونيو، تجميد عضوية مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، قامت مصر بشرح الظروف التى تمر بها البلاد من خلال سفرائها لدى الدول الإفريقية، الذين نقلوا رسائل من الرئيس الأسبق عدلى منصور إلى نظرائه فى الدول الإفريقية، شرح لهم خلالها الخطوات التى اتخذتها مصر نحو تنفيذ خارطة الطريق، حتى انتهى الأمر بتسلم مصر قيادة القارة السمراء لمدة عامٍ واحدٍ، فى فبراير الماضى، حين تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى من الرئيس الغينى ألفا كوندى.

وكان أبرز تمثيل للتحول الإيجابى العالمى تجاه مصر، بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو هو الحضور الواضح لقادة العالم فى القمة العربية الأوروبية التى نظمتها مصر فى مدينة شرم الشيخ، فبراير 2019، والتى حضرها رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجرينى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومستشار النمسا، سيباستيان كورتز، ورئيس رومانيا، كلاوس يوهانس، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى.

ولعل عودة السياحة من بعض الدول التى انقطعت بها الأوصال السياحية مع مصر بسبب الأوضاع السياسية أو حوادث، مثل تحطم الطائرة المدنية الروسية عام 2015، ومقتل جميع ركابها، لعل ذلك خير دليل على التحول الإيجابى فى هذا القطاع الحيوى بعد 6 أعوام مضطربة منذ ثورة 30 يونيو.

وتسير السياحة المصرية نحو مؤشر مرتفع من التدفقات انعكاسا للمجهودات المبذولة من قبل الرئيس والتأكيد على هذا الأمر، خلال زيارته لدول مختلفة وكذلك جهود وزير الخارجية سامح شكرى، والقطاع الخاص من شركات سياحية وفنادق.

وحسب موقع «ثايجر» التايلاندى، فإن السياح الروس يفضلون مصر عن منتجعات تايلاند، حيث أشار تقرير نشره الموقع بأن السياحة فى مدينة فوكيت التايلاندية كانت مزدهرة للغاية حتى شهر أبريل الماضى، وبدأت فى التراجع للمرة الأولى، منذ سنوات، وذلك بعد عودة مصر على خريطة السياحة العالمية مرة أخرى، حيث بدأ الروس يعودون لمصر.

وتاجر الإخوان المسلمون بملف «حقوق الإنسان» فى مدوناتهم ومواقعهم الإخبارية ومواقف الدول الداعمة لهم كتركيا وقطر، ولم يستمر تأثير تلك المتاجرة كثيرا، فبعد أن تسبب ملف «حقوق الإنسان» فى تجميد واشنطن فى 27 أغسطس 2016، 195 مليون دولار من المعونات العسكرية لمصر، وإيقافها لمساعدات تقدر بـ95.7 مليون دولار أمريكى فى عام 2017، وتأجيل دفع مساعدات أخرى قيمتها 195 مليون دولار أمريكى بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان فى مصر، أفرج الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العام الماضى عن تلك المساعدات المالية، اعترافًا بالخطوات «التى تتخذها مصر نحو حقوق الإنسان، وفى ضوء تعزيز الشراكة مع مصر».

ولم تكن التغيرات الأمريكية على مستوى الرئيس ترامب فقط، بل شهد سياسيو أمريكا تحولا كبيرا فى مواقفهم تجاه مصر، فعقب الثورة بشهر تقريبا زار مصر النائبان الجمهوريان البارزان جون ماكين، وليندسى جراهام، واستخدم النائبان حينها كلمة «الانقلاب» فى وصف ثورة 30 يونيو الشعبية، إلا أن مواقفهما تغيرت حيث أبدى جراهام دعمه بداية من 2016 للرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فى حربه لمواجهة إرهاب «داعش» فى سيناء.

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وأدت الحرب فى سيناء ضد تنظيم «داعش» إلى تضامن أمريكا والدول الأوروبية مع الرئيس، وفى كل حادث إرهابى كانت تتعرض له مصر، كانت علاقة مصر بالعالم فى المقابل تتوطد.

ولم يقتصر تطور العلاقات المصرية بالخارج على الدول الكبرى فقط، حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السنوات الأخيرة لزيارة بعض الدول زيارات هى الأولى من نوعها لفتح أفق لشراكات جديدة على كل الأصعدة.

وكان آخر تلك الزيارات الفريدة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الشهر الجارى لبيلاروسيا، كما زار فى ديسمبر الماضى، النمسا لحضور فعاليات «إفريقيا- أوروبا» كأول رئيس مصرى يزور النمسا منذ 12 سنة، ولم تنس مصر دورها الإفريقى، حيث سعت خلال ست سنوات إلى توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، إذ زار الرئيس فى إبريل الماضى، أبيدجان، لأول مرة، بالإضافة إلى زيارته لغينيا كأول زيارة لرئيس مصرى منذ 50 عامًا.

وفى مجال التعليم، كانت جهود حثيثة شهدها ملف التعليم العالى، للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية عالميا للجامعات، بهدف تحقيق المكانة الإقليمية والدولية لها.

ففى عام 2017، تم إدراج 4 جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية) بتصنيف ليدن الهولندى. وفى 2018، تم إدراج 12 جامعة (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية فى مصر) بتصنيف US News الأمريكى.

كذلك تم إدراج 6 جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة) فى عام ٢٠١٨ بتصنيف QS البريطانى.

ويمكن بشكل ملحوظ رصد التغير فى تعامل الإعلام الأجنبى مع الاقتصاد المصرى، خلال الـ6 سنوات، بعدما شهد نموا كبيرا وملموسا بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية. فعلى سبيل المثال كتبت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الدولية فى 2013 إن «عدم انتظام سوق العملات يعكس ضعف ثقة المصريين بالجنيه المصرى»، بينما قالت الوكالة نفسها فى إبريل الماضى إن «الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة».

كذلك وكالة «رويترز» سبق أن رصدت مؤشرات سلبية فى نظرتها لوضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 2013 وحتى 2014، إلا أنها سرعان ما ركزت على العديد من المؤشرات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى على سبيل المثال كتبت فى مارس 2018 أن «الرئيس عبد الفتاح السيسى ورث اقتصادا متداعيا، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير».

كما تعد ثورة 30 يونيو طوق نجاة لواحد من أبرز الملفات فى العلاقات الخارجية المصرية، وهو ملف سد النهضة، ففى الـ6 أعوام الماضية، شهد الملف تحسنا ملحوظا بعد أن تعامل معه الرئيس المعزول محمد مرسى، بأسلوب كاد يكلف مصر حصتها فى المياه.

ففى مارس 2015، وقع الرئيس السيسى ونظيره السودانى السابق عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلى ديسالين، فى العاصمة السودانية الخرطوم، وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة»، وتضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.