شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب معهد العلوم الإدارية ببني سويف: «30 يونيو» أنقذت المصريين من حرب أهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف بثورة 30 يونيو وتخريج الدفعة الخامسة لطلاب المعهد وتكريمهم بحضور الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس جامعة بنى سويف، ونادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة المعهد، ولفيف من أساتذة المعهد وعدد من القيادات السياسية.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، وقال المحاسب نادر يوسف نسيم، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يتواكب احتفالنا بتخريج الدفعة الخامسة للمعهد مع احتفالنا بثورة 30 يونيو، التي لو لم تحدث لكنا دخلنا في نفق مظلم وكاد أن ينتشر العنف والفوضى».

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وأضاف أن الثورة أنقذت المصريين من حرب أهلية كانت وشيكة بين طوائف الشعب، وأن ظهور القوات المسلحة في الوقت المناسب وحماية ثورتنا المجيدة وتحقيق الأمن والأمان، جعلنا نصل لأن نقوم بتخريج دفعتين بعد ثورة 30 يونيو، وما كانت استثماراتنا التعليمية أن ترى النور لو لم تقم ثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس جامعة بنى سويف، إن احتفال الطلاب بثورتهم وتخرجهم في المعهد يؤكد أن مصر يحميها رجال صدقوا مع ربهم وقدموا أرواحهم ليعيش الشعب في سلام.

وتابع أن الدفعة التي تخرجت لتقود سوق العمل قد تمت تسميتها باسم الدكتور عبدالرحمن سليم، عميد كلية تجارة بنى سويف، الذي وافته المنية منذ 8 شهور، وفاءً من جانب إدارة المعهد لقائد تعليمى وسياسى في بنى سويف، باعتباره كان رئيسًا لمجلس محلى بنى سويف.