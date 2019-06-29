شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 776 ألف جنيه لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 776 ألف جنيه لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قلين والوحدات المحلية القروية التابعة لها، على أن يقوم قطاع كهرباء كفر الشيخ بتسعير المقايسة المطلوبة لتدبير الاحتياجات الكهربائية لمركز ومدينة قلين لإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ هذه الأعمال من وفورات الاعتمادات المالية الممولة للقطاع من المحافظة.
وجرى رفع قيمة المقايسة من ١٦١.٣٠٨ ألف جنيه إلى ٧٧٦.٠١٤ ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.
وكلّف المحافظ، رئيس قطاع الكهرباء بالتشديد على جميع العاملين بالقطاع بتحري الدقة في تحديد المقايسات والتدقيق في البيانات، مؤكدًا محاسبة المقصرين.
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