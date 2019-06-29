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فتح الحديقة الدولية في المنيا غدًا أمام المواطنين بالمجان

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تريزا كمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحديقة الدولية في المنيا غدًا أمام المواطنين بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، غدًا الأحد، بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصري يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.

الحديقة الدولية
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