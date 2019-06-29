شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة سفير إسبانيا لـ«رجال أعمال الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار رامون جيل كاساريس، سفير إسبانيا بمصر، يرافقه خوان مانويل فيابلانا لوبيز، القنصل العام للسفارة الإسبانية بالإسكندرية، السبت، جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، حيث استقبلهما المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.

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وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل التعاون وتنشيط الأعمال والمشروعات المصرية الإسبانية، وكذلك التعرف على الجمعية وأعمالها.

فيما قام أدهم قريطم، المدير التنفيذي للجمعية، بعرض تقديمي عن الجمعية وأعمالها ونشاطاتها ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية المجتمع.

وشارك باللقاء الدكتور عبدالمنعم حافظ، نائب الرئيس، والمهندس هشام أبوالعلا، نائب رئيس الجمعية للعلاقات الخارجية والتعاون المشترك، وشريف الديواني، مستشار مجلس الإدارة، ومنير شحفة، عضو اللجنة الاستشارية للعلاقات الدولية، عضو مجلس الإدارة، والمهندس أحمد منسى، عضو لجنة الشباب، ونرمين ماميش، نائب رئيس لجنة النقل واللوجستيات، والمهندس محمد عرفة، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل، ومحمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، ومحمد مهيلمى، نائب رئيس لجنة تنمية الشباب، وأدهم قريطم، المدير التنفيذى للجمعية.