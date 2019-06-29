شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تستعد لفتح أسواق 5 دول أمام الصادرات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطط وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والمتضمنة فتح السوق امام العنب والموالح والبطاطس بدولة الفلبين وفتح السوق امام العنب بدولة البرازيل وفتح السوق امام المانجو بجنوب افريقيا وفتح السوق امام البلح بدولة الصين وفتح السوق امام الموالح بدولة نيوزيلاندا.

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وأشاد وزير الزراعة في تصريحات صحفية، السبت، بالجهود المبذولة من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي نحو رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية وتخفيض نسب الفحوصات الإضافية التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الزراعية المصرية، ومنها رفع الحظر عن جميع الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي وكذلك استئناف تصدير البصل المصري إلى السعودية.

ووفقا لتقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي هو رفع محصولي الفراولة والعنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 10 % لمدة جاوزت 7 أعوام، فضلا عن رفع محصول العنب من قائمة المحاصيل المفروض عليها نسبة فحوصات إضافية في موانئ الاتحاد الأوروبي حيث كانت تخضع لنسبة فحص إضافية تصل إلى 20 %، والنجاح في رفع الحظر عن 8 مناطق كاملة من مناطق انتاج البطاطس الخالية من الآفات PFA والتي سبق حظرها من قبل الجانب الروسي منذ عام 2015 .

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم من تعديل في تشريعات الاتحاد الأوراسي وذلك تيسيرا لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوراسي، بالإضافة إلى اتخاذ اللازم مع سلطات الحجر الزراعي بدولة إندونسيا حيث تم تجديد اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لثلاث سنوات ابتداءً من مايو 2019 لدى الجانب الإندونيسي.