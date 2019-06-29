شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» توضح حقيقة استيلاء رئيس مدينة شبرا الخيمة على 7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة القليوبية ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، بزعم قيام رئيس مدينة شبرا الخيمة بالاستيلاء على مبلغ 7 ملايين و290 ألف جنيه، وعدم التعاقد بشأن محطة الوقود المملوكة لمجلس مدينة شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة في بيان، السبت، أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، ومخالف للحقيقة والواقع، مشيرة إلى أن «المبلغ المشار إليه تم سداده من قبل شركة نيويورك للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية الراسي عليها المزاد إلى خزينة مجلس المدينة بموجب أوامر دفع بنكية لحساب مجلس المدينة وذلك قيمة تأمين المزاد (10%) بالإضافي إلى جزء من مقدم الإيجار المستحق طبقا لكراسة الشروط وإجماليه 1.380.000 جنيه مطلوب سداده من الراسى عليه المزاد مقدمًا قبل تحرير العقد، ولم يتم التعاقد مع الشركة الراسي عليها المزاد نظرًا لعدم وفائها بالتزاماتها بسداد كامل المبلغ 1.380.000 جنية قيمة الإيجار السنوي طبقًا لكراسة الشروط التي تم الترسية على أساسها».

وأوضحت المحافظة أن «مجلس مدينة شبرا الخيمة قام بإنذاره بعلم الوصول بسرعة سداد باقي القيمة الإيجارية المستحقة تمهيدًا لإبرام العقد، ولم يتم السداد خلال المدة المحددة طبقًا لكراسة الشروط وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تقضى به أحكام قانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات العامة، وذلك حفاظًا على المال العام».