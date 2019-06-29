شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.. «النقل» ترصد إنجازاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت وزارة النقل تقريرًا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو، ذكرت فيه إنجازات الوزارة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٩.

وبدأ التقرير بمشروعات الطرق والكباري:

أ‌. المشروع القومي للطرق

تم إنجاز 4500 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بتنفيذ وزارات الدفاع والنقل والإسكان بتكلفة 75 مليار جنيه، قامت وزارة النقل بتنفيذ 1000 كم منها بتكلفة 19 مليار جنيه شملت الطرق التالية:

1. تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترًا وتكلفة 1.920 مليار جنيه.

2. إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومترًا وتكلفة 536 مليون جنيه.

3. ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومترًا وتكلفة 128 مليون جنيه.

4. ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترًا وتكلفة 848 مليون جنيه.

5. ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومترًا وتكلفة 448 مليون جنيه.

6. ازدواج المرحلة الأولى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومترًا وتكلفة 317 مليون جنيه.

7. تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1.185 مليار جنيه.

8. إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومترًا وتكلفة 585 مليون جنيه.

9. إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

10. إنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه.

11. إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه.

ب‌. محاور النيل

تم إنشاء عدد 12 محورًا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه، منها 9 محاور قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكباري (بنها – الخطاطبة – جرجا – بني مزار – طما – طلخا- الواسطى – ملوي – فوة)، بالإضافة إلى 3 محاور قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (روض الفرج – عدلي منصور – تقاطع الطريق الإقليمي جنوب دهشور).

ج. مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية

تم إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 5000 كيلومتر وتكلفة 15مليار جنيه ومن أهم هذه الطرق:

1. ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه .

2. إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومترًا وتكلفة 650 مليون جنيه .

3. إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومترًا وتكلفة 500 مليون جنيه .

4. إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومترًا وتكلفة 195 مليون جنيه.

5. إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطى) بطول 65 كيلومترًا وتكلفة 214 مليون جنيه.

6. ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من بني سويف حتى سدس (مرحلة أولى) بطول 25 كيلومترًا وتكلفة 146 مليون جنيه.

7. تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد بطول 30 كيلومترًا وتكلفة 192 مليون جنيه .

8. ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومترًا وتكلفة 102 مليون جنيه.

9. رصف طريق أسوان- أبوسمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه.

10. رصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 ملايين جنيه.

11. رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه.

12. رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه.

13. رصف طريق كوم أمبو – إدفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه.

14. رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.

د. مشروعات الكباري العلوية

تم إنشاء ما يقرب من 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أهمها كباري (سندوب – دمنهور- التوفيقية – قوص – دهشور – فوكة- كباري طريق السويس الصحراوي).

ثانيًا: مشروعات السكك الحديدية

1. التجديد الشامل للسكة لقطاعات على خط سكة حديد القاهرة – أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه.

2. توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة على خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2.086 مليار جنيه.

3. تطوير وتحسين وصيانة عدد 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه.

4. التطوير الشامل لعدد 377 مزلقانًا على خطوط الشبكة وتنفيذ الأعمال المدنية لعدد 645 مزلقانًا بتكلفة مليار جنيه.

5. توريد عدد 40 عربة توليد قوي من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه.

6. التعاقد على توريد عدد 100 جرار جديد قدرة (4250) حصان + GE تأهيل 81 جرارًا وتوفير قطع الغيار بتكلفة 314 مليون دولار.

7. التعاقد على توريد عدد 1300 عربة سكة حديد جديدة بتكلفة 1.016مليار يورو.

8. التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه.

9. العمل في مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط الشبكة بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه.

10. اتخاذ إجراءات إسناد مشروع خط القطار السريع (السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين) بطول 484 كم.

11. تم التعاقد مع إحدى الشركات النمساوية لتوريد عدد 4 ماكينات لهندسة السكة بتكلفة 8.5 مليون يورو.

12. التعاقد مع إحدى الشركات الإسبانية لتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار بتكلفة 126 مليون يورو.

13. التفاوض مع شركة بومبارديه العالمية لتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرارًا قديمًا.

14. التخطيط لإنشاء مجموعة من خطوط السكك الحديدية الجديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع من أهمها المناشي – 6 أكتوبر بطول 60 كم والروبيكي – العاشر – بلبيس بطول 69 كم ودمياط – المنصورة الجديدة بطول 50 كم وسفاجا- الغردقة- الأقصر 294 كم.

Advertisements

ثالثًا: مشروعات مترو الأنفــــاق

أ‌. مشروعات إنشاء خطوط جديدة

1. تم بدء التشغيل التجريبي للركاب لعدد 3 محطات بالجزء الأول 4A من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – ألف مسكن- نادي الشمس) ويبلغ طول المرحلة 5.15 كيلومتر بتكلفة 294 مليون يورو + 2.408 مليون جنيه.

2. العمل في تنفيذ الجزء الثاني 4B من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب- عدلي منصور) بطول 6.37 كيلومتر وتكلفة 239 مليون يورو + 4179 مليون جنيه.

3. العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق (العتبة – الكيت كات – إمبابة- جامعة القاهرة) بطول 17.7 كم وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه.

4. بدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي (السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 66 كم وتكلفة 1200 مليون دولار+ 4 مليارات جنيه مصري.

5. إسناد مشروع خط مونوريل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كم ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم.

ب. تطوير الخطوط القائمة

1. توريد عدد 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان- المرج) بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

2. تطوير وتحديث عدد 17 قطارًا- بدأ تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالى 30 عامًا- بتكلفة 335 مليون جنيه.

3. توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة- المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

4. تطوير نظم المراقبة والتأمين بعدد 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه.

5. توريد وتركيب عدد 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات المترو بتكلفة 65 مليون جنيه.

6. توريد عدد 850 بوابة لا تلامسية وعدد 100 ماكينة تذاكر للخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه.

رابعًا: في مجال النقل البحري

أ‌. موانئ البحر الأحمر

1. افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1.3 مليون راكب / سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة / سنة – ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة / سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق.

2. افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 ملايين جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب / سنة وتطوير الرصيف البحري ليصل طوله إلى 345 مترًا وإنشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة ومبنى إدارى جديد وتطوير البنية التحتية والمرافق.

3. افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (المرحلة الأولى والثانية) بتكلفة 280 مليون جنيه (إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1.7 مليون راكب / سنة وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات).

4. إنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه.

5. رفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.

6. إنشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 61.6 مليون جنيه.

ب‌. ميناءا الإسكندرية والدخيلة

1. تكريك الممر الملاحي للميناء لزيادة العمق التصميمي إلى 15.5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه.

2. إنهاء صيانة وتجديدات كوبرى باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه.

ج. ميناء دمياط

1. تكريك الممر الملاحي إلى عمق 16 م وحوض الميناء إلى عمق 15 م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور في صناعة السفن.

2. إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 مترًا وعمق 12 مترًا بتكلفة 142 مليون جنيه.

3. إنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 م وعمق 8 م بتكلفة 11 مليون جنيه.

4. بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة شد (60 طنًا و25 طنًا) بتكلفة 200 مليون جنيه.

خامسًا: في مجال الموانئ البرية والجافة

1. إنشاء ميناء قسطل البرى على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 76 مليون جنيه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شرق النيل ومنها إلى دول أفريقيا.

2. إنشاء ميناء أرقين البري على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد بين مصر والسودان غرب النيل.

3. إنهاء دراسات وطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف في 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان على التحالفات المؤهلة وتقديم العروض في 12/7/2019.