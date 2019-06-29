البابا تواضروس يستضيف صالون فاطمة ناعوت الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الكاتبة فاطمة ناعوت وذلك لإقامة صالونها الثقافي لشهر يونيو في ضيافة البابا.
جاء ذلك في بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم.
ويطرح صالون ناعوت، هذا الشهر موضوع بعنوان "قيمة الوطن" بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وتحدثت الكاتبة فاطمة ناعوت عن الوطن عند السلف الصالح، وكلمة للبابا تواضروس الثاني، واختتم اللقاء بإجابة البابا على أسئلة الحضور.
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