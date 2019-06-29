"محلية النواب" تنتقد سوء حالة الطرق والكباري بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات حادة لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة "محور التعمير" الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي.

جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بمحافظة الإسكندرية والتي تابعت فيها عددًا من المشروعات داخل المحافظة، برفقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة.

واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.

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وفي هذا السياق أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إلى أن هذا الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ولا يتبع المحافظة.

وقال المهندس سيد متولي، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، إنه لا مانع من نقل تبعية الطريق إلى المحافظة.

ووعد "متولي"، بتفعيل كافة الملاحظات التي أبداها النواب على الطريق، لاسيما وأنه يتمتع بأهمية كبيرة في محافظة الإسكندرية وربطها بمحافظة مرسى مطروح.

من جهته اشترط محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، نقل تبعية الكوبري من الهيئة العامة للطرق والكباري للمحافظة بأن يتم صيانته وإعادة تهيئته وفقا للكود الجديد، على أن تتحمل المحافظة الصيانة فيما بعد عقب نقل تبعيته لمحافظة الإسكندرية.