"مستقبل وطن": "30 يونيو" وحدت المصريين لاسترداد الوطن من الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قائلا: "نحتفل جميعًا بالثورة التي وحدت المصريين لاسترداد بلادهم من بطش جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال "منظور"، في بيان اليوم السبت، إنه في عام 2013 حين كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، استجاب لدعوات المصريين الذين احتشدوا بالملايين في جميع ميادين مصر رافضين حكم جماعة الإخوان الإرهابية بإطاحتهم من الحكم.

وأكد أن ثورة يونيو كانت بمثابة نقلة نوعية ومصيرية في التاريخ المصري بين إعلاء صوت الحق وكشف الباطل بين حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يستهدفون النيل من استقرار الوطن وبين الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة الذين هبوا لنجدة الوطن وإنقاذه من الظلومات.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من حكم الجماعة الإرهابية المُتطرفة وقدم حياته وروحه فداءً في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى أنه بعد 6 سنوات من الثورة، مصر الآن تشهد تطورًا ملحوظًا في جميع القطاعات وتنفذ آلاف المشاريع القومية والعملاقة لنهضة الدولة.