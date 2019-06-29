القومي لثقافة الطفل يحتفل بثورة 30 يونيو في الحديقة الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ينظم المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة غدا الأحد احتفالا بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وذكرت وزارة الثقافة في بيان اليوم السبت، أن البرنامج بتضمن طابور عرض للكشافة وفرق الأطفال بالحديقة حاملين أعلام مصر ويصاحبهم عدد من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية يليه مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة ، إلى جانب عرض لأطفال فريق مسرح الحديقة الذي صمم خصيصا لهذه المناسبة وآخر للأطفال ذوى القدرات الخاصة.

كما يشمل الاحتفال عرض لكورال أطفال الحديقة سلام بقيادة الفنان وائل عوض بالإضافة إلى ورش عمل فنية وثقافية تتضمن رسم علم مصر ومعلومات عن تاريخ الوطن هذا إلى جانب معرض للفن التشكيلي بعنوان "صور قديمة".