محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

قرر المهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، تعيين اللواء عصام وهبي رئيسًا لقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي، خلفا للواء خالد عبدالرؤوف. كان اللواء عصام وهبي يشغل منصب مدير عام الرسوم الملاحية بمطار القاهرة الدولي. كانت شركة ميناء القاهرة شهدت مؤخرا عدة تغييرات في عدد من القطاعات منها قطاع العمليات وقطاع التنمية والموارد البشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين عصام وهبي رئيسًا لقطاع العمليات بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.