محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان أخرين، مساء السبت؛ إثر تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عبد الحميد أبو الخير، بوقوع حادث مروري أعلى محور صفط اللبن اتجاه الجامعة. دفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة بتعزيزات مرورية مدعومين بأوناش الإغاثة؛ لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. وتم نقل جثة المتوفاة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث مروري أعلى محور صفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.