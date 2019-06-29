حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمرت نيابة المرج، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة؛ 250 جرام هيروين.
كما أمرت النيابة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف تفاصيلها.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة المرج، يمروا بنطاق المنطقة لتفقد الحالة الأمنية، واشتبهوا في مسجل خطر يستقل دراجة بخارية بدون لوحات، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 250 جرامًا من الهيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وبمناقشته، اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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