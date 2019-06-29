متوف و3 مصابين في تصادم سيارتين بـ"صحراوي الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرون في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. تلقى مشرف غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة ومصابين بالقرب من قرية السليمانية. انتقلت قوة من المرور إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارتين، نتج عنه مصرع شخص و3 مصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلق العلاج اللازم. ودفع مدير المرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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