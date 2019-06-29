نشرة الحوادث المسائية.. افتتاح مقر للجوازات بالعباسية وحبس المتهمين بقتل "مسن الزيتون" وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإثنين المقبل.. افتتاح مقر جديد للجوازات في العباسية

قررت وزارة الداخلية، افتتاح مقر جديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية في منطقة العباسية، بداية من الإثنين المقبل.

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استئناف القاهرة تشغل البوابة الإلكترونية في "مأمورية شبرا الخيمة"

أمر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ببدء تشغيل البوابة الإليكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكي يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام.

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حبس عاطلين 4 يومًا لاتهامهما بقتل فتاة داخل شقة بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

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بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

صرح مصدر قضائي، أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة سيستمر رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا الى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل، ليختار عقب ذلك رئيس الجمهورية رئيسيا جديدا للمجلس من بين الأعضاء السبعة الجدد بالمجلس الخاص وفق قانون الهيئات القضائية الجديد.

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"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ"ثورة 30 يونيو"

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو عام 2013.

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رفض دعوى إحالة القاضيين "رؤوف وعبدالجبار" للصلاحية

قرر مجلس التأديب والصلاحية، رفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف للصلاحية (العزل من القضاء أو الإحالة للمعاش المبكر).

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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

تكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة قتل سائق في "نفق الشرابية"

أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق في "نفق الشرابية" بسبب خلافات مالية بينهما.

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القبض على سيدتين سرقتا شقة جارتهما بحدائق القبة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة، القبض على سيدتين قاما بسرقة 45 ألف جنيه وجهاز لوحي "تابلت"، من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية.

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الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التسهيل على المواطنين في الخدمات الأمنية الجماهيرية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

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مزق جسدهما بـ8 طعنات.. اعترافات المتهم بقتل مسن وزوجته في الزيتون

أمرت نيابة غرب القاهرة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بواقعة قتل مسن وزوجته بالزيتون.

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سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، القبض عناصر تشكيل عصابي مكون من (سيدة، و4 عاطلين) تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

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تفاصيل مقتل وسرقة مواطن بالمعاش بالقليوبية

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف لغز مقتل مواطن بالمعاش داخل مسكنه بطوخ وسرقته وضبط مرتكبي الواقعة.

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تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية "التخابر مع حماس" لـ2 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 2 يوليو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

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