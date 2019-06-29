شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: 12 سوقًا خارجية جديدة لأكثر من 20 صنفًا من الحاصلات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار سعى الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي للمرة الأولى في تاريخ الحجر الزراعي في فتح ما يزيد على (12) سوقا خارجية أمام ما يزيد على 20 صنفًا من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك خلال عام 2018/2019، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خطتها لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية.

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ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إنه تم فتح سوق للموالح المصرية بدولة ميانمار، وفتح سوق للطماطم والعنب بدولة كندا، وسوق للثوم بإندونيسيا، وسوق الموالح والعنب بدولة أوروجواي، وسوق للعنب بالهند.

وأضاف «العطار» أنه تم تحديث للوثيقة التنظيمية لتصدير الموالح لدولة أستراليا وإضافة بند (الجريب الفروت) ضمن المنتجات التي يتم تصديرها من مصر إلى أستراليا، وإصدار تعليمات لتصدير (العنب) جوًا لدولة الصين، وفتح سوق لتفل البنجر، أحد نواتج بنجر السكر، بدولة الصين، وفتح سوق للموالح بدولة تيمور الشرقية، وفتح أسواق للخضر والفاكهة باليابان.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أنه تم فتح السوق التركية أمام صادرات البطاطس المصرية، بالإضافة إلى البصل وشتلات المانجو، كذلك تم فتح السوق الصربية أمام الموالح والبطاطس والعنب والبصل، وفتح سوق للثوم بالبرازيل.