شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: استيراد 12.3 مليون طن قمح وذرة وفول صويا منذ أول 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي بفحص كافة الواردات الزراعية خلال الفترة من 1/1/ 2019 حتي 24/ 6/ 2019، ومنها فحص واردات مصر من القمح وفول الصويا والذرة الصفراء والقطن. وأوضح تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي، السبت، أن إجمالي كميات القمح المستورد من الخارج بلغت 5 ملايين و500 ألف طن، مقابل استيراد مليوني و125 ألف طن من فول الصويا، واستيراد 5 ملايين و533 ألف طن ذرة صفراء، و50 ألفا و387 طن قطن، ليصل إجمالي كميات المحاصيل الاستراتيجية التي أشرف الحجر الزراعي على استيرادها 12 مليونا و391 ألف طن من القمح وفول الصويا والذرة الصفراء والقطن، من إجمالي 15 مليونا و353 ألف طن لكافة الواردات الزراعية خلال 6 أشهر.

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