شكرا لقرائتكم خبر عن جابر عصفور: مصر ستحلّق في السماء إن حاربت الإرهاب بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، إن مصر الآن تعاني من غول الإرهاب، وهذا الإرهاب له سمة دينية، ونحن لا نستطيع محاربة الغول بقوة الأمن والجيش فقط إطلاقًا.

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وأضاف «عصفور»، في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء»، عبر فضائية TeN، اليوم السبت، أنه «لو قامت قوات الأمن بقتل الإرهابيين، الأرض ستنبت غيرهم، فما الحل؟».

وتابع: «الحل هنحارب بقوة أمنية ونحتاج لقوة أخرى موازية وهذه القوة هي وزارة الثقافة والأخرى ترتبط بوزارة الأوقاف، وهؤلاء مثل المعلمين، زي ما المدرس بيعلم أولاده بالمدرسة مجموعة دروس قد تؤدي بهم للإرهاب والتطرف والتعصب، وزارة الأوقاف فيها مجموعة ممكن يعلموا الشباب التطرف في الدين».

وأشار إلى أن «مصر في هذه الحالة هتطير وتصبح مصر أم الدنيا وقد الدنيا، تطير بهذين الجناحين وتصبح زي النسر المُحلِّق وتبني المستقبل».