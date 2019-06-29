شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تقرير عن المحاصيل الزراعية: زيادة صادرات الموالح والبطاطس والعنب والفراولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول حالة الصادرات الزراعية متضمنًا أهم الصادرات المصرية خلال الفترة من 1 / 1/ 2019 حتى 24 /6 / 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 3 ملايين و910 آلاف طن، مقابل 3.6 مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغ مليونًا و680 ألف طن، في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من البطاطس 685 ألف طن، وتصدير 283 ألف طن بصل، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة بلغ 24 ألفا و475 طنًا، وتصدير 12 ألفًا و110 أطنان فاصوليا، وتصدير 59 ألفا و569 طن عنب.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الفلفل بلغ 4968 طن، بالإضافة إلى تصدير 5339 طنًا من الخيار، وتصدير 3177 طن رمان، في حين بلغت صادرات الباذنجان 1311 طنًا، والمانجو 221 طنًا، بينما بلغت صادرات الثوم 18 ألفًا و703 أطنان، وتصدير 5864 طن جوافة.