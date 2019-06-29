شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الرئاسة»: السيسي يسعى لجذب الاستثمارات العالمية لدول أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عدة لقاءات في غاية الأهمية خلال زيارته لليابان لحضوره قمة العشرين، حيث التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي، فضلًا عن لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الأرجنتين.

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وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي أجرى لقاء موسعًا مع مجلس رجال الأعمال المصري الياباني بمقر إقامته في اليابان وتناول الاستثمارات اليابانية في مصر، وكذلك رؤساء الشركات اليابانية التي تعمل في مصر والجهات الحكومية اليابانية التي تمول هذه الشركات وكان لقاء مثمرًا للغاية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل رئيسية خلال كلمته في قمة العشرين، حيث ركز على أهمية تحقيق التوازن بين الدول النامية (دول العالم الثالث- الدول الأفريقية) وبين الدول المانحة ودول العالم الأول، مؤكدًا أن الدول الأفريقية غنية جدًا بمواردها الطبيعية والبشرية وتحتاج إلى الكثير من فرص الاستثمار، سواء في الطرق والكباري أو تطوير البنية التحتية.

وأكد راضي أن الدول الأفريقية حاليًا تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية، بعد أن تطورات كثيرًا عن الماضي، فبعد أن كانت هذه الدول مليئة بالنزاعات والخلافات الداخلية والصراع على السلطة وكانت تتلقى المنح والمساعدات، أصبحت الآن تسعى لنقل التكنولوجيا لبلادها وتوطين الصناعة الأجنبية بها.