شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل البوابة الإلكترونية لـ«مأمورية حفظ شبرا».. و«شوكت»: ستحقق العدالة الناجزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، ببدء تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكي يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة في ملفات القضايا المنتهية بصدور أحكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها في القضايا المدنية والتجارية.

من جانبه، أثنى المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، على الدور الذي قام به المستشار محمود عبدالفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، المنتدب للإشراف وإدارة طعون النقض في مواد الجنح بمحكمة استئناف القاهرة في متابعة وتنفيذ عملية التطوير التكنولوجي لجميع أقسام المحكمة ومأمورياتها.

وقال «شوكت»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه «ثبت من خلال ما قدمه (عبدالفتاح) من إنجاز وأعمال في هذا الشأن، بالإضافة لما قدمه من خلال توليه الإشراف والإدارة على طعون نقض الجنح أنه كان مقبلًا على عمله معنيًا به، وكان لحسن إدارته الأثر الكبير في إصلاح منظومة الطعون وإصلاح كثير من مواطن الخلل الإداري وملاحقة وإصلاح أوجه العوار وسد الثغرات التي قد تكون مدخلا للعبث أو الانحراف من العاملين، فضلًا عن سرعة إنجاز آلاف الطعون بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين الخصوم، مما كان له أثر بليغ في تعزيز الثقة بمنظومة إدارة العدالة وتأكيد ثقة المتقاضين في القضاء، وقد انعكس ذلك على إقامة نظام يتبع في هذا الشأن ويكفل حسن الأداء وتحقيق رسالة العدل».