شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الإهمال والتقصير» .. محافظ الشرقية ينهي تكليف رئيس وحدة محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، القرار رقم 8280 لسنة 2019 بإنهاء تكليف سليم السيد سليم عزب، من العاملين برئاسة مركز ومدينة أبوكبير «كبير باحثين» بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، من العمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة أبوكبير على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

كما قرر المحافظ تكليف أشرف أحمد متولي حسن، من العاملين بالوحدة المحلية القروية بالحصوة بالدرجة الثانية التخصصية زراعة، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بهربيط مركز ومدينة أبوكبير لحين شغلها بالطرق القانونية، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، ومراعاة لصالح العمل.