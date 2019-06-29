شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يهدي درع النقابة للسفير المصري في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف السفير نبيل حبشي، سفير مصر بدولة تونس، هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على مأدبة غداء بمنزله، في دعوة وجهها السفير لوفد النقابة، بحضور المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندس أسامة الخريجي، رئيس العمادة التونسية.

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وبحسب بيان، السبت، شهد اللقاء تسليم درع نقابة المهندسين للسفير المصري بتونس.

ثم توجه ضاحي والوفد المرافق له بعد ذلك لمشاهدة حفل تدشين شارع المرحوم مهندس محمد بالحاج عمر، وهو أحد مؤسسي عمادة المهندسين التونسية، كما شغل منصب رئيس اتحاد المهندسين العرب لفترة، وذلك بحضور رؤساء هيئات اتحاد المهندسين العرب ورئيس وأعضاء عمادة المهندسين التونسية ورئيس البلدية بتونس وأمين اتحاد المهندسين العرب، وأقارب المهندس محمد بالحاج عمر.

وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تسمية شارع باسم مهندس في دولة تونس.