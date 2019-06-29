"مستقبل وطن": 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قدم عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ6 لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة سوف تظل علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري والوطن العربي.

ووجه "هلال"، التحية والتقدير للقوات المسلحة بقيادتها المقاتلة العظيمة لانحيازها التام لإرادة الشعب المصري، وتخليص مصر والمنطقة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة.

وأكد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل كفنه على يده من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه حتى حفظ الله مصر، بفضل قيادة الرئيس ومعه الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم، دفاعا وفداء لمصر والمصريين وشعب عظيم رفض الاستعباد والخضوع ومس هويته واختطاف دولته والاستسلام للجماعات الإرهابية.

وأضاف عصام هلال أن 30 يونيو ثورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، تلاحم فيها الشعب مع جيشه وشرطته ومؤسساته الوطنيه لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية.