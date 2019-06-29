جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب أجهزة طبية وأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف محاولتي تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من دبي، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 750 دعامة للكبد تستخدم في عمليات الوريد البابي و11 جهاز حقن.

وأضاف المصدر، أنه تم أيضا الاشتباه في راكب أخر قادم من دبي، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 870 شريط أدوية بيطرية.

وأشار إلى أن إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

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