التنسيق: 10 شروط لقبول الشهادات العربية والأجنبية بالجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

اشترط المجلس الأعلى للجامعات لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الممنوحة من جميع أنحاء العالم (عربية-أجنبية-فنية) أن تكون شهاداتهم مدرجة بدليل الطالب للقبول بالجامعات والمعاهد.

وللتعرف على الشهادات الأجنبية والعربية والتي صدرت قرارات بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية.. اضغط هنا

وحدد مكتب التنسيق عبر موقعه الإلكتروني، شروط الأعلى للجامعات للقبول طلاب الشهادات الأجنبية وفقا لعدد من الشروط وهي:

1-الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية في شأن استيفاء متطلبات معادلة الشهادات الثانوية الأجنبية.

2-يشترط في جميع الشهادات الأجنبية استيفاء المواد المؤهلة للقبول بالكليات والمعاهد المراد الالتحاق بها، ويفرض على الطالب أداء امتحان في اللغة العربية والدين ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس إلا إذا أدي الطالب بنجاح الامتحان فيهما أمام لجان الثانوية العامة المصرية بوزارة التربية والتعليم.

3-لا تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم العسكرية أو الموسيقى ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات الموضحة بعد.

4- الطالب الذي لا يؤدى بنجاح امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان امتحان الثانوية العامة المصرية، أو طبقاً لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات الأجنبية(سواء كان الطالب قد حصل على شهادته المعادلة الأجنبية من داخل مصر أو من خارجها من أي دولة من الدول الأجنبية أو العربية عليه أن يؤدى امتحانا تكميلياً في هاتين المادتين والذي يعقد بالجامعة ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد اجتيازه هذا الامتحان بنجاح، وعلى شئون الطلاب بالكليات والمعاهد مراجعة ملف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية للتأكد من اجتيازهم لهذه المواد من عدمه واتخاذ اللازم وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 253 بتاريخ 5/5/1977 وقرارات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

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5-قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (406 بتاريخ 8/2/2003) الموافقة على إعفاء الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية من الدول العربية من أداء الامتحان التكميلي ففي مادتي اللغة العربية والتربية الدينية إذا اجتازوا بنجاح امتحان في هاتين المادتين ضمن امتحانات شهادة الثانوية العربية المعادلة وقدموا من خلال وزارة التربية والتعليم بهذه الدول ما يفيد نجاحهم في هذه المواد في مستوي الثانوية العامة.

6-يتم اعتماد جميع الشهادات الثانوية المعادلة الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية وصدر لها قرارات وزارية من وزارة التربية والتعليم المصرية بمعادلتها بالثانوية العامة المصرية، على أن يشمل خاتم الاعتماد كافة متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي، وأنها مؤهلة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

7-يقوم مكتب التنسيق بقبول الطلاب الناجحين في دوري مايو أو يونيو فقط من كل عام الطلاب ويحق لهؤلاء الطلاب التقدم للمكتب في عام حصولهم على المؤهل فقط.

8-الطلاب الناجحون في أي شهادة من الشهادات الأجنبية في أي امتحان بعد امتحان دوري مايو أو يونيو، كدور شهر أكتوبر مثلا أو نوفمبر أو يناير، أو الذين يستوفون عدد المواد المطلوبة في شهادة الثانوية الإنجليزية، أو الذين يحصلون على الحد الأدنى المطلوب في درجات امتحانات ((S.A.T.I في شهادة الثانوية الأمريكية، بعد امتحان دور يونيو، لا يقبلون في الجامعات أو المعاهد في نفس العام الجامعي وعليهم التقدم في العام الجامعي التالي مباشرة.

9-الطلاب الذين لم يستكملوا شرط مرور الثلاث سنوات على حصولهم على شهادة الإعدادية المصرية، أو الذين لم يستكملوا التسلسل الدراسي المطلوب، يتم قبولهم في العام الذي يستوفون فيه الشروط المطلوبة، ولا تعتبر شهادتهم من سنوات سابقة، ويخضعون لشروط وقواعد سنة التقدم.

10-قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/3/2009 بالموافقة على عدم قبول شهادة الثانوية الفليبينية إلا إذا كانت من الفلبين مباشرة (وهذا معناه انه يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادته من مدرسة داخل دولة الفلبين وليس من خارجها)، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011.

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