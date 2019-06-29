بدء تشغيل السينمات والمطاعم.. مدبولي يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، فندق الماسة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء، بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء في تشغيل 3 سينمات وكذلك المطاعم، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالي يضم 1650 غرفة، ويتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.