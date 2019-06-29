فصل رأس طفل عن جسده.. الجنايات تعاقب عاطلًا بالإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، عاطلًا بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل طفل في الصف لسرقته.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة الصف إخطارا من الأهالي يفيد بتمكنهم من ضبط عاطل عقب قيامه بقتل طفل وسرقة هاتفه المحمول.

وتبين من التحريات أن المتهم "م. خ" 18 عاما عاطل، ومقيم في قرية الشوبك، متعاطي مواد مخدرة، وقام بتنفيذ الواقعة بغرض السرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه إلى أحد مواقف التوك توك لاختيار أحدهم واقتياده إلي أحد الأماكن الزراعية لتهديده وقتله، ووقعت عينيه علي المجني عليه "ا. خ" 12 عاما سائق توك توك، وقام باقتياده إلي أحد الأماكن الزراعية، ومن ثم قام بطعنه عدة طعنات وفصل رأسه عن جسده وقام بسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاص به، إلا ان أحد المواطنين قام بضبطه وتسليمه للشرطة.