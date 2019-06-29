تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس "أ.ح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين بالقضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
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