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حبس تشكيل عصابي ارتكب 10 حوادث سرقة شقق بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم السبت، حبس سيدة و4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة المساكن بمدينة نصر.

وألقى قسم شرطة مدينة نصر القبض على تشكيل عصابي مكون من سيدة و4 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).

واعترف المتهمون، بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيء النية" (صاحب محل للمشغولات الذهبية - مقيم بالجيزة، صائغ بذات المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

وأقر المتهمون بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع.

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