الإثنين المقبل.. افتتاح مقر جديد للجوازات في العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: قررت وزارة الداخلية، افتتاح مقر جديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية في منطقة العباسية، بداية من الإثنين المقبل. وجاء افتتاح مقر الجوازات الجديد، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات.

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