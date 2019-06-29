تجديد حبس مدرب سباحة متهم باغتصاب سيدتين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة أكتوبر، اليوم السبت، حبس مدرب سباحة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة اغتصاب سيدتين بعد استدراج كل منهما لمنطقة نائية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن ربة منزل تقدمت ببلاغ لقسم شرطة أكتوبر بتعرضها للاغتصاب من شخص عرض توصيلها بسيارته أثناء عودتها للمنزل وأدلت بأوصافه، وبعد عدة أيام تلقى قسم الشرطة بلاغا آخر من سيدة أخرى بتعرضها للاغتصاب من شخص يحمل ذات مواصفات المتهم الأول وتمكنها من التقاط أرقام سيارته.

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تم تشكيل فريق بحث ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم الذي تبين أنه مدرب سباحة واعترف بارتكاب الجريمتين بعد تعرف الضحيتين عليه.

كشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يسير بسيارته ليبحث عن فريسة حتى وقع نظره على سيدة تسير بمفردها ليلا فعرض توصيلها بسيارته فوافقت الفتاة، وبعد صعودها للسيارة بدقائق، هددها المتهم بسلاح وتوقف بسيارته في أحد الأماكن النائية من المارة، وأجبرها تحت التهديد على خلع ملابسها وتعدى عليها جنسيا ثم تركها وفر هاربا بعدما ألقى بملابسها من سيارته.

حررت المجني عليها محضرا في قسم الشرطة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى هوية المتهم لعدم تواجد شهود عيان أو كاميرات سجلت الواقعة، وبعد عدة أيام كرر المتهم فعلته عندما عثر على ربة منزل تسعى لشراء وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، فادعى وجود شقة بالمواصفات التي تطلبها والتقى معها بإحدى المدن السكنية بأكتوبر واصطحابها إلى إحدى المباني الخالية تماما وأخبرها أن الشقة في الطابق العلوي ولكنها رفضت الصعود برفقته لتأخر الوقت، فذهبوا إلى إحدى المقاهي للاتفاق على الأموال والعقود، ثم عرض توصيلها وعندما صعدت إلى سيارته توجه المتهم إلى إحدى المناطق الهادئة، وكرر جريمته مرة أخرى تحت تهديد السلاح وعندما فر هاربا نجحت المجني عليها في التقاط أرقام سيارته قبل هروبه.

توجهت السيدة إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة، وبعد 24 ساعة تم القبض على المتهم، وتبين انه يحمل ذات الأوصاف التي أدلت بها الفتاة الأولى وتعرف كلاهما عليه، تم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.